Valencia-Atlético Madrid: anfitriões não vencem colchoneros desde 2014

O Valencia, de Gonçalo Guedes, e o Atlético Madrid, de João Félix (lesionado), defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 24.ª jornada da La Liga, num encontro em que a formação anfitriã tentará mudar o rumo do histórico recente diante dos colchoneros.



O conjunto ché não vence uma partida diante do Atlético Madrid desde 2014, altura em que bateu, em casa, os colchoneros por 3-1. Desde então, registam-se quatro empates e seis derrotas diante da equipa da capital espanhola.



À entrada para esta jornada, o Valencia posiciona-se no 7.º lugar da tabela classificativa, com 37 pontos, fruto de dez triunfos, sete empates e seis derrotas, enquanto que o Atlético Madrid é 4. colocado, com 39, após dez vitórias, nove empates e quatro derrotas até ao momento na prova.



Relativamente aos últimos resultados obtidos das duas equipas para todas as competições, de notar que o Valencia regista três derrotas (Eibar, Leonesa e Real Madrid), um empate (Leganés) e uma vitória (Granada), ao passo que o Atlético Madrid somou três vitórias (Barcelona, Leonesa e Celta Vigo) e duas derrotas (Granada e Getafe).