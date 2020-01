Valencia-Barcelona: catalães com visita perigosa

Vindos de jogos a meio da semana nos quais sentiram mais dificuldades do que estariam à espera diante de equipas de divisões inferiores, Valencia e Barcelona encontram-se este sábado no Mestalla, num duelo de históricos que colocará frente o sétimo e o primeiro colocados da Liga espanhola, respetivamente.



Comandante a par do Real Madrid, o conjunto catalão procura conseguir a primeira exibição convincente sob o comando de Quique Setién, isto depois de dois triunfos (diante de Granada e Ibiza) em partidas nas quais apresentou um futebol que deixou algo a desejar.



Quanto ao Valencia, que na quarta-feira superou o UD Logroñés, tenta neste encontro um regresso aos triunfos na Liga, isto depois de ter saído goleador da visita ao reduto do Maiorca, por 4-1. Um objetivo complicado, é certo, mas que é suportado pelo facto de ainda não ter perdido em casa em partidas da Liga, numa série onde já travou, por exemplo, o Real Madrid.



Quanto ao Barcelona, vai em sete jogos seguidos sem perder fora de portas, ainda que a última derrota tenha precisamente sido em Valência, mas diante do Levante. Servirá esse resultado inesperado de aviso?

CÓD 113 Valência 4.55 Empate 4.09 Barcelona 1.61