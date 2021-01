Valência-Baskonia: em bom momento no plano interno

Duelo de equipas de topo no campeonato espanhol, com o Valência a receber este domingo a visita do Baskonia, numa partida da 20.ª jornada na qual estarão frente a frente o sexto e o quarto, respetivamente.



Separados por duas posições, valencianos e bascos também têm entre si duas vitórias de diferença, algo que garante desde já que, aconteça o que acontecer, o Valencia não conseguirá ultrapassar o conjunto do norte de Espanha em caso de vitória.



Vindo de um triunfo diante do Betis, o Baskonia tentará neste duelo alcançar o quarto jogo seguido a ganhar diante dos valencianos, isto depois das vitórias que conseguiu nos últimos seis meses, duas na ACB e uma na Euroliga.



Do lado valenciano o objetivo é travar essa fase negativa, ainda que o moral não esteja propriamente muito elevado, já que os che perderam a meio da semana para a Euroliga por 90-77 diante do Asvel.



A finalizar, um olhar aos pontos de cada equipa, que nos mostram uma média de 87 pontos para ambos os conjuntos nos últimos dez duelos. No que ao total de pontos diz respeito, os duelos do Valencia tiveram 168 pontos em média, os do Baskonia 171.

CÓD 370 Valência 1.7 Empate 10.87 Baskonia 2.21