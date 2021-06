Valência-Baskonia: jogo decisivo no playoff da Liga ACB

Com a série totalmente empatada (uma vitória para cada lado), Valência e Baskonia encontram-se esta sexta-feira em reduto che, numa partida decisiva na qual quem vencer avança para a ronda seguinte do playoff da Liga ACB.



A atuar em casa, a turma valenciana sabe que só tem de repetir aquilo que fez no primeiro jogo, mas a verdade é que essa partida foi tudo menos fácil, já que o marcador ficou apenas separado por 1 ponto, ao contrário do jogo disputado em no País Basco, onde o Baskonia ganhou de forma clara por 76-65.



Olhando a estatísticas, note-se que os últimos dez jogos do Valencia tiveram em média 168 pontos, contra os 154 que foram vistos nos jogos do Baskonia. Já no confronto direto, o registo não poderia ser mais igualado nos últimos dez jogos: 77 pontos de média para cada lado e um registo pontual total médio de 154.



Note-se, por fim, que este será o sétimo jogo da temporada, depois de dois na fase regular da Liga ACB, dois na Euroliga e já dois neste playoff. Em todos eles a equipa da casa venceu. Como será neste sétimo e último duelo da época?