Valencia-Betis: duelo com portugueses

Atual segundo colocado da Liga espanhola, com 7 pontos, o Valencia recebe este sábado a visita do Betis, numa partida da 5.ª jornada no qual terá pela frente o quinto, com menos 1 ponto.



Vindo de uma vitória moralizadora na visita ao País Basco, onde se deslocou para bater a Real Sociedad, o Valencia de Gonçalo Guedes chega a este jogo numa boa fase caseira, com sete partidas consecutivas sem perder - quatro oficiais e três particulares.



Quanto ao Betis, equipa onde atua William Carvalho, vem de duas derrotas consecutivas, que anularam o excelente arranque, esperando nesta partida conseguir o retorno aos resultados positivos.



No que a estatísticas diz respeito, de notar que o Betis foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete encontros, sendo que no confronto direto a formação andaluza tem precisamente a estatística inversa, já que foi a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos jogos.



E falando em golos, se notar que o Valencia sofreu nos últimos três diante do Betis, ao passo que os andaluzes sofreram nos últimos cinco.



Por fim, olhar aos jogadores de ambas as equipas, nomeadamente às baixas: Gabriel Paulista não atuará no Valencia, uma equipa que tem em dúvida Eliaquim Mangala, Denis Cheryshev e Carlos Soler; já no Betis há as baixas certas de Dani Martin, Víctor Camarasa, Francis e Aissa Mandi e ainda dúvidas quanto a Claudio Bravo, Andrés Guardado e Diego Lainez.

CÓD 114 Valência 2.65 Empate 3.12 Bétis Sevilha 2.57