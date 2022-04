Valencia-Cádiz: equipa de Gonçalo Guedes e Thierry Correia em ação

CÓD 130 Valência 1.82 Empate 3.26 Cádis 4.27

Encontro da 30.ª jornada da Liga espanhola, com um embate entre o nono colocado Valencia e o Cádiz, que ocupa à entrada da ronda a 17.ª posição. Com 40 pontos, os che estão na metade superior e ainda sonham com a Europa, ao passo que os visitantes têm 27 e estão uma posição acima da zona de despromoção.Neste jogo com quatro jogadores em dúvida, entre eles o português Thierry Correia, o Valencia entra em campo vindo de cinco jogos seguidos sem perder, quatro deles para o campeonato - o outro foi da Taça, com o apuramento para a final. Em quatro desses jogos, refira-se, os che foram os primeiros a marcar e o marcador apenas por uma vez teve 3 ou mais golos.Quanto ao Cádiz, neste duelo também com quatro jogadores em dúvida, vem de uma série de seis jogos com apenas uma derrota, num registo no qual alcançou duas vitórias e três empates. As duas vitórias, refira-se, foram nos últimos três jogos.Em termos de confronto direto, este será o terceior duelo da temporada, havendo por agora vantagem do Valencia, mercê do triunfo conseguido na Taça do Rei por 2-1. No jogo da primeira volta do campeonato o marcador ficou em 0-0.