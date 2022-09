Valencia-Celta de Vigo: duelo de históricos

CÓD 161 Valência 2.35 Empate 3.15 Celta de Vigo 3

Jogo entre históricos na 6.ª jornada da Liga espanhola, com o Valencia a receber a visita do Celta de Vigo, numa partida que colocará frente a frente o 12.º, com 6 pontos, e o 10.º, com 7.Mais bem colocado, o conjunto galego tem duas vitórias, um empate e duas derrotas, numa caminhada na qual marcou até agora 8 golos e sofreu 10. Quanto ao Valencia, tem duas vitórias e três derrotas, com 7 golos marcados e 5 sofridos.No capítulo individual, o Valencia tem dúvidas quanto a Jaume Doménech e Edinson Cavani, ao passo que no lado oposto há duas incógnitas: Gonçalo Paciência e Óscar Rodríguez. Já Denis Suarez é baixa certa.Olhando ao registo histórico, o Valencia leva três vitórias seguidas e cinco jogos a marcar aos galegos. Na época passada venceu fora por 2-1 e depois em casa por 2-0.