Valência-Celta de Vigo: duelo de opostos na Liga espanhola

Vindo de uma moralizadora vitória na receção ao Barcelona, o Valencia procura este sábado alcançar uma vitória que permita manter bem vivo o sonho da Liga dos Campeões, quando pelas 20 horas receber no Mestalla a visita do aflito Celta de Vigo, atual penúltimo, com apenas 17 pontos em 21 partidas.



Atualmente em sétimo, com o dobro dos pontos do seu adversário desta ronda, o Valencia procura neste encontro manter a sua invencibilidade caseira na Liga, que já dura desde a última partida da temporada passada, isto num duelo no qual terá pela frente uma equipa que, em sentido inverso, não vence desde finais de novembro, quando bateu fora de casa, ali ao lado, o Villarreal, por 3-1.



Apesar das diferenças evidentes na tabela, com metade dos pontos do Valencia, o Celta até venceu na primeira volta o encontro entre estas duas equipas, na altura com um golo de Gabriel Fernández a fazer a diferença.

CÓD 115 Valência 1.72 Empate 3.56 Celta de Vigo 4.45