Valencia-Getafe: arranque com algumas ausências importantes

Valencia e Getafe defrontam-se, esta sexta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato espanhol de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que entram para este encontro com algumas baixas nos seus plantéis.

Para esta ronda, o Valencia não poderá contar com o espanhol Domenech, o norte-americano Musah e o italiano Piccini. Já o Getafe não irá utilizar a dupla espanhola Poveda e Timor, o primeiro por lesão e o segundo por castigo.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições (oficiais ou não oficiais) em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Valencia registou três vitórias (Cartagena, Levante e AC Milan) e duas derrotas (Saragoça e Brentford), ao passo que o Getafe somou quatro triunfos (Atromitos, Fuenlabrada, Saragoça e Brighton) e um empate (Rayo Vallecano).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Getafe, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Valencia a não conseguir levar a melhor em nenhum dos três restantes embates (terminaram sempre empatados: 0-0, 3-3 e 2-2).