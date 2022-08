Valencia-Girona: nova era arranca no Mestalla

CÓD 124 Valência 1.83 Empate 3.4 Girona 4.15

Arranca a aventura de Valencia e Girona na Liga espanhola, com um duelo no Mestalla no qual ambas as equipas procurarão conseguir bons resultados para dar início a uma possível boa sequência de olho nas 37 jornadas seguintes.Com muitas novidades no plantel, mas também na equipa técnica, agora liderada por Gennaro Gattuso, o Valencia estará na máxima força nesta partida, procurando melhorar um pouco o registo algo titubeante da pré-temporada, com três vitórias, um empate e duas derrotas.Quanto ao recém-promovido Girona, também tem algumas caras novas no seu plantel, mas neste jogo não poderá contar com Borja García. A turma catalã na pré-temporada venceu dois dos jogos, empatou dois e perdeu outros dois. Uma dessas derrotas foi diante do Benfica, por 4-2.Note-se que estas duas equipas nãos e enfrentam desde 2018/19, época na qual o Girona foi despromovido. Na altura os catalães venceram em casa do Valencia, por 1-0, e depois perderam no seu reduto por 3-2.