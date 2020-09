Valencia-Levante: duas baixas e uma dúvida no arranque dos chés na La Liga

O Valencia, equipa onde joga Gonçalo Guedes e ainda Thierry Correia, recebe o Levante na primeira jornada do campeonato espanhol de futebol, num duelo entre a formação ché poderá contar com até três baixas.

Cillessen e Jason são as duas baixas já confirmadas na equipa orientada por Javier Carlos Garcia, sendo que o internacional francês Kevin Gameiro está em dúvidas para o encontro. Caso se confirme, aumentam para três o número de ausências na formação anfitriã naquele que será o primeiro jogo oficial da temporada 2020/21.

A jogar em casa, os chés somam cinco vitórias nos últimos cinco jogos, diante de Valladolid, Espanyol, Castellon, Villarreal e ainda Cartagena, enquanto que o Levante soma três triunfos (Espanyol, Celta de Vigo e Villarreal), um empate (Valladolid) e uma derrota (Maiorca) nas últimas cinco partidas fora de portas.

No que toca ao confronto direto mais recente entre as duas equipas, de notar que o Valencia regista quatro vitórias (todas elas com a formação ché a marcar três golos e a sofrer, no máximo, um tento) e um empate nos últimos cinco duelos entre as duas formações.