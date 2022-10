Valencia-Maiorca: em fase distinta

CÓD 159 Valência 1,73 Empate 3,4 Maiorca 4,8

Encontro da 11.ª jornada da Liga espanhola, com o Valência a receber a visita do Maiorca, num duelo que colocará frente a frente uns valencianos que são oitavos e uns insulares que surgem na 15.ª posição.Com 15 pontos, o Valencia está em melhor posição e também numa melhor fase, já que leva cinco encontros seguidos sem perder - duas vitórias e dois empates. Atenção também aos golos, já que os che sofreram pelo menos um golo nos últimos quatro encontros, sendo que em seis dos últimos sete ambas as equipas marcaram - nesse mesmo período, em termos totais, houve 3 ou mais golos.Quanto ao Maiorca, vem de quatro jornadas sem ganhar - três derrotas e um empate - e nesses jogos sofreu sempre pelo menos um golo. Ainda assim, de notar que nos últimos cinco jogos nenhum teve mais do que 2 golos no total final. O Maiorca, refira-se, foi a primeira equipa a sofrer em quatro desses cinco duelos.Quanto ao confronto direto, o Maiorca leva cinco jogos a sofrer diante do Valencia, período no qual perdeu três jogos, empatou um e ganhou outro. Na época passada, houve um empate em Valência e uma vitória che em Maiorca, sendo que ambos os jogos tiveram expulsões - duas no primeiro jogo e uma no segundo.