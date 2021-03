Valência-Olympiacos: vencer para não deixar escapar playoff da Euroliga

Colocados fora de posições de playoff nesta Euroliga, Valência e Olympiacos encontram-se esta quarta-feira em solo espanhola, numa partida na qual jogarão as derradeiras cartas para tentar não deixar escapar uma presença na fase final.



Em melhor posição estão os espanhóis, já que estão em 10.º e têm um registo similar ao oitavo, ao passo que os gregos estão praticamente obrigados a ganhar, já que em caso de desaire dirão praticamente adeus à fase final.



Para mais, os espanhóis levam três vitórias seguidas, ao passo que os gregos perderam no duelo mais recente, ainda que antes desse até tenham ganho três partidas consecutivas.



Quanto ao confronto direto, com o registo de 155 pontos em média nos últimos nove jogos (74 do Valencia e 81 do Olympiacos), há clara vantagem grega, com oito vitórias e apenas uma derrota, ainda que curiosamente o triunfo espanhol tenha sido no duelo mais recente, com o 96-85 conseguido em Atenas em dezembro. Haverá vingança?

CÓD 231 Valência 1.32 Empate 12.18 Olympiacos 3.66