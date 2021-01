Valencia-Osasuna: equipa de Gonçalo Guedes e Thierry em boa fase

A viver uma das melhores fases da temporada, com três vitórais consecutivas - duas delas para a Taça do Rei -, o Valencia procura esta quarta-feira manter o estado de graça, defrontando pelas 18 horas o aflito Osasuna, numa partida da 19.ª jornada da Liga espanhola.



Com as tais três vitórias seguidas na bagagem, os che ainda não perderam em 2021, sendo que nos últimos cinco jogos que disputaram apenas por uma vez não foram a primeira equipa a marcar.



Quanto ao Osasuna, vem de uma vitória diante do Espanyol, para a Taça do Rei, sendo que no presente ano civil também tem um balanço francamente positivo, já que apenas perderam um jogo e pelo meio empataram diante do Real Madrid a zeros. Ainda assim, esses resultados não permitem aos de Pamplona uma posição melhor do que o penúltimo posto da tabela da Liga espanhola. Curiosamente, tal como o Valencia, o Osasuna tem sido a primeira equipa a marcar nos seus jogos - conseguiu-o em cinco dos últimos sete jogos -, mas o problema tem sido essencialmente segurar essas vantagens.



Quanto ao confronto direto, note-se que o Osasuna leva 12 jogos seguidos a sofrer diante do Valencia. Falando em golos, os che foram a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez duelos, sendo que em cinco dos últimos sete chegou ao descanso na frente. Em relação às contas globais, registaram-se mais de 3 golos em seis dos últimos oito duelos, sendo que em quatro dos últimos cinco ambas as formações marcaram.



Por fim, fazendo um balanço do confronto direto, note-se que o Valencia venceu cinco dos últimos oito duelos, ao passo que o Osasuna ganhou um. Os outros dois acabaram em empate.

CÓD 155 Valência 2.04 Empate 3.35 Osasuna 3.65