Valência-Panathinaikos: de olho no playoff da Euroliga

Em partida da 22.ª jornada da fase regular da Euroliga, Valência e Panathinaikos encontram-se esta sexta-feira em solo espanhol, numa partida na qual estarão frente a frente duas formações com reais ambições de chegar à fase final da prova.



Atuais sextos colocados, com 26 pontos, os gregos chegam a esta partida num bom momento, com três vitórias consecutivas na Euroliga e seis nas contas globais.



Quanto ao espanhóis, sétimos com 20 pontos, estão numa fase algo distinta, já que perderam os seus últimos dois duelos, sendo que na Euroliga venceram três dos últimos cinco.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que estas duas equipas já se enfrentaram esta temporada, com os gregos a levarem a melhor em Atenas por 91-80. Como será desta?