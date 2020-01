Valencia-Real Madrid: por um lugar na final da Supertaça

Pela primeira vez disputada num formato de final four, a Supertaça de Espanha conhece esta quarta-feira o seu primeiro finalista, quando pelas 19 horas se encontrarem Valencia e Real Madrid, num duelo agendado para o King Abdullah Sports City, em Jeddah.



Segundo colocado no campeonato, com os mesmos 40 pontos que o Barcelona, o Real Madrid chega a esta partida depois de ter sido terceiro na Liga do ano passado, ao passo que o Valencia, sexto na presente edição do campeonato, com 31 pontos, garantiu o seu passaporte para esta prova ao vencer a Taça do Rei no ano passado.



Para lá de serem equipas históricas, neste duelo estarão também em confronto duas formações em bom momento, já que o Valencia apenas perdeu um dos últimos doze encontros, ao passo que o Real Madrid está ainda melhor, com 14 partidas seguidas sem perder (a última derrota foi a 19 de outubro, diante do Maiorca).



Ainda assim, e apesar de mais bem colocada e em melhor momento, a equipa de Madrid recebeu duas más notícias na véspera da viagem para a Arábia Saudita, já que Benzema e Bale ficaram de fora devido a lesão. Do lado oposto o cenário não é muito melhor, já que Celades não poderá contar com os lesionados Rodrigo, Cristiano Piccini, Gonçalo Guedes e Manu Vallejo.



De notar, por fim, que estas duas equipas se enfrentaram há cerca de três semanas para o campeonato, numa partida disputada no Mestalla que acabou em empate a um golo (Benzema, um dos ausentes, salvou os merengues nessa partida com um golo aos 90'+5). Como será desta vez?

CÓD 149 Valência 3.44 Empate 3.51 Real Madrid 1.87