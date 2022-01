Valência-Sevilha: Guedes procura travar andaluzes em grande momento na Liga

Encontro da 21.ª jornada da Liga espanhola, com o décimo colocado Valência a receber a visita do segundo Sevilha, num duelo que colocará frente a frente duas formações separadas por oito posições e 16 pontos.



Em melhor posição, o Sevilha tem 44 pontos, fruto de 13 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, sendo que em termos de golos contabilizada 31 marcados e apenas 13 sofridos. Na Liga levam seis jogos seguidos sem perder, ainda que no duelo mais recente, para a Copa do Rei, tenham perdido no polémico e intenso dérbi com o Betis. Por outro lado, note-se que o Sevilha não contará com Erik Lamela, Jesús Navas,

Suso, Youssef En-Nesyri e Munir El-Haddadi. Já Thomas Delaney e Karim Rekik estão em dúvida.



Do lado oposto, os valencianos têm 28 pontos, conseguindos com 7 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, com 32 golos marcados e 32 sofridos. A turma che leva duas derrotas seguidas no campeonato, mas pelo meio conseguiu vitórias na Copa do Rei. Em termos de golos, apenas um dos últimos cinco jogos do Valencia não teve pelo menos 3 golos, sendo que dos últimos oito apenas um não teve golos de ambas as equipas. Em termos individuais, Gabriel Paulista, Carlos Soler, Denis Cheryshev e Thierry Correia são baixas no Valencia, uma equipa que tem ainda mais cinco em dúvida: Daniel Wass, Hélder Costa, Maximiliano Gómez, Dimitri Foulquier e Toni Lato. Disponível estará Gonçalo Guedes, um dos homens em evidência nos che.



Quanto ao confronto direto, o Sevilha leva seis jogos seguidos sem perder e cinco a ganhar. Nesses seis jogos foi sempre a primeira equipa a marcar. Ainda no capítulo dos golos, apenas dois dos últimos nove duelos tiveram pelo menos 3 no total. Curiosamente um deles foi na primeira volta, com o triunfo por 3-1 em Sevilha da turma andaluza.

