Valladolid-Almería: duelo de recém-promovidos

No fecho da 4.ª jornada da Liga espanhola, os recém-promovidos Valladolid e Almería encontram-se esta segunda-feira no José Zorrilla, num duelo entre duas equipas que esta temporada até ao momento têm 1 e 4 pontos, respetivamente.Em melhor posição, o Almería conta com uma vitória, um emaate e uma derrota, com 4 golos marcados e 4 sofridos, mas neste jogo terá um grande problema a resolver, já que o avançado Sadiq já não mora no plantel, depois de ter saído para a Real Sociedad. Além do abono de família ofensivo, Iván Martos e Juanjo Nieto são baixas.Quanto ao Valladolid, ainda sem vitórias, neste jogo não terá Shon Weissman, tendo ainda dúvidas em relação a Gonzalo Plata e Sergio Asenjo. A equipa da casa tem 8 golos sofridos e apenas 1 sofrido, um registo que certamente quererá inverter neste encontro diante de uma equipa que bem conhece da época passada.Aí, em dois jogos, o Almería venceu um, por 3-1, e verificou-se um empate a dois golos na segunda volta, em Valladolid. Como será desta vez?