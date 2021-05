Valladolid-Atlético Madrid: um título e uma permanência em discussão

Valladolid e Atlético Madrid defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para 38.ª e última jornada da Liga espanhola de futebol, num encontro em que os colchoneros poderão sagrar-se campeões nacionais sete anos depois.

À entrada para esta ronda, o Valladolid posiciona-se na penúltima posição da tabela classificativa, com 31 pontos, fruto de cinco vitórias, 16 empates e 16 derrotas. Apesar de se encontrar nesta situação, os comandados por Sergio González ainda têm a possibilidade de manterem-se no principal escalão espanhol... mas para isso terão de 'estragar' a festa ao Atleti.

Já o Atlético Madrid encontra-se na liderança isolada da prova, com 83 pontos, fruto de 25 vitórias, oito empates e quatro desaires até ao momento na prova. João Félix tem a oportunidade de conquistar o título de campeão em Espanha e não quererá deixar escapar esta oportunidade.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Valladolid registou dois empates (Athletic Bilbao e Betis) e três derrotas (Valencia, Villarreal e Real Sociedad), ao passo que o Atlético Madrid somou três triunfos (Elche, Real Sociedad e Osasuna), um empate (Barcelona) e um desaire (Athletic Bilbao).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Atlético Madrid, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Valladolid a não levar a melhor em nenhum embate.