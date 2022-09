Valladolid-Cádis: aflitos em confronto

• Foto: Getty Images

Pontapé de saída na 6.ª jornada da Liga espanhola, com o Valladolid a receber esta sexta-feira a visita do Cádis, num duelo entre duas equipas que estão na zona inferior da tabela, no 17.º e 20.º postos, respetivamente.



Em melhor posição, o Valladolid entra em campo com 4 pontos, fruto de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A equipa de Gonzalo Plata marcou até ao momento apenas 3 golos e sofreu 10. Em termos individuais, apenas Sergi Guardiola é dúvida nos pucela.



Quanto ao Cádis, tem por derrotas todos os jogos que disputou, contando com um registo de golos incrível, já que ainda não marcou e sofreu 14, a uma média de quase 3 por jogo. Para juntar a esse problema ofensivo, o Cádis não contará com Juan Cala e Jon Ander Garrido, tendo ainda Anthony Lozano em dúvida.



A fechar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra três empates nos últimos três jogos e também um número de golos baixo: sempre 2 ou menos nos últimos seis embates.

Por Record

