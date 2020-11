Valladolid-Levante: Jota em busca de mais golos

Na abertura da jornada 11 da liga espanhola, Valladolid e Levante encontram-se esta sexta-feira no José Zorrilla, numa partida que colocará frente a frente duas formações que estão na zona inferior da tabela classificativa, no 17.º e 18.º lugares, respetivamente.



Em melhor posição, o Valladolid está a viver a sua melhor fase da temporada, com duas vitórias consecutivas, a mais recente das quais diante do Granada, num jogo no qual o português Jota fez um golo na estreia. Um jogo no qual, apesar da vitória o Valladolid ampliou para 13 o número de partidas consecutivas a sofrer.



Do lado oposto está um Levante que não perde há quatro partidas, mas que também não ganha... há sete. De resto, são já dez os jogos consecutivos a sofrer golos, sendo que em eapenas um deles se viram mais do que 3 no total da partida.



Relativamente ao confronto direto, aí a história é algo distinta, já que os valencianos têm vantagem. Não perderam e não sofreram golos em nenhum dos últimos três duelos, sendo que alargando o registo à última meia dúzia aí a vantagem é de quatro vitórias e apenas uma derrota. No total, desde 2016, o Levante marcou 12 golos e sofreu somente 4.

CÓD 150 Valladolid 2.41 Empate 3.07 Levante 2.88