Valladolid-Real Madrid: merengues em bom momento

Sem perder desde o mês de outubro, o Real Madrid procura este domingo manter a sua sequência positiva, num duelo da 21.ª jornada da Liga espanhola no qual terá pela frente o 15.º Vallodolid, uma equipa que em sentido inverso vai já em oito duelos seguidos na Liga.



Aliás, vencer é algo que tem sido raro para o Valladolid, uma equipa que esta temporada apenas triunfou em seis dos encontros que já disputou esta temporada em todas as competições.



Quanto ao Real Madrid, que neste duelo não poderá contar com Marco Asensio, Eden Hazard e Daniel Carvajal, em partidas da Liga espanhola não perde há onze encontro, uma sequência que naturalmente procurará ampliar neste encontro.



Por outro lado, há a referir que os jogos do Valladolid não têm sido lá muito ricos em golos, com os seis dos últimos sete encontros a terem menos de três golos.



Por fim, de referir que na primeira volta houve um empate surpresa no Santiago Bernabéu a um golo, um resultado que certamente os merengues quererão vingar nesta visita ao Municipal José Zorrilla.

CÓD 120 Valladolid 6.68 Empate 4.49 Real Madrid 1.4