Valladolid-Sp. Gijón: duas equipas em bom momento

CÓD 117 Valladolid 1.57 Empate 3.65 Sp. Gijón 5.05

Encontro de abertura da 25.ª jornada da Segunda Liga espanhola, com um embate entre o terceiro colocado Valladolid e o Sp. Gijón, o atual 12.º. Com 44 pontos, o Valladolid está na zona de playoff, ao passo que os visitantes surgem nove posições abaixo, com menos 12 pontos.Em grande forma, o Valladolid leva cinco jogos seguidos sem perder no campeonato, numa série positiva que apenas teve um pequeno percalço com o afastamento da Taça do Rei aos pés do Betis.Quanto ao Gijón, leva também cinco jogos seguidos sem perder no campeonato e pelo meio também averbou uma eliminação na Taça, no caso aos pés do Cádiz, no desempate por penáltis.O Valladolid, refira-se, vai em quatro partidas seguidas a ganhar ao Gijón, sendo que na primeira volta, em outubro, ganhou por 2-1 fora de casa. Haverá vingança?