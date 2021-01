Valladolid-Valencia: visitantes tentam quebrar cenário de crise

A viver uma das piores fases dos últimos tempos na Liga espanhola, o Valencia procura este domingo dar um pontapé na crise, tendo pela frente um Valladolid que está a realizar uma temporada algo similar, mas que acaba por ser natural, especialmente tendo em conta os objetivos e históricos distintos de ambos os conjuntos.



Com 18 pontos, a formação de Valladolid, onde atua o português Jota e que neste jogo não poderá contar com Kiko Olivas e Marcos de Sousa, não perdeu nenhum dos últimos três jogos que disputou, contando também a vitória arrancada a ferros a meio da semana para a Taça do Rei. De resto, olhando aos últimos dez duelos, note-se que o Valladolid ganhou metade deles, dois referentes à Taça.



Quanto ao Valencia - que aqui não poderá contar com Jasper Cillessen, Gabriel Paulista, Kevin Gameiro e Gonçalo Guedes -, também vem de um triunfo na Taça do Rei, um sucesso que representou apenas a sua segunda vitória na última dezena de partidas - ambas na prova a eliminar, já que na Liga têm a tal sequência negativa de oito encontros seguidos sem ganhar. Por outro lado, note-se que o Valencia leva já sete jogos seguidos a sofrer golos, ainda que em seis deles tenha também conseguido marcar. Um registo que acaba por dar força ao cenário de golos neste jogo, até porque seis dos últimos dez tiveram pelo menos 3.



Quanto ao confronto direto, note-se que aí há alguma positividade em torno do Valencia, já que os che não perderam nenhum dos últimos dez jogos diante do Valladolid. Por outro lado, é normal haver golos de ambas as equipas (foi assim em seis dos últimos oito jogo), ainda que o total não seja muito elevado (apenas um dos últimos cinco teve mais do que 3 golos).

CÓD 124 Valladolid 2.4 Empate 3.14 Valência 3.05