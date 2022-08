Valladolid-Villarreal: submarino amarelo visita reduto de recém-promovido

CÓD 121 Valladolid 3.7 Empate 3.45 Villarreal 1.92

Na jornada de arranque da Liga espanhola, Valladolid e Villarreal encontram-se este sábado no José Zorrilla, num duelo entre uma equipa que ascendeu da segunda divisão e outra que acabou a época passada numa moralizadora sétima posição.Privado apenas de Shon Weissman para este jogo, o Valladolid de Gonzalo Plata conseguiu um registo positivo na pré-temporada, com três vitórias e três empates. No total, o Valladolid marcou 6 golos e sofreu 2. Quanto ao Villarreal, não poderá contar com Alberto Moreno (tem Arnaut Danjuma em dúvida) e chega a este jogo também vindo de uma pré-temporada positiva, com seis vitórias e dois empates. Em termos de golos marcou 16 e sofreu 7.No que ao confronto direto diz respeito, o Villarreal não perdeu nenhum dos últimos cinco duelos diante do Valladolid, tendo marcado em quatro deles. Os dois mais recentes foram em 2020/21, ambos ganhos pelo submarino amarelo por 2-0. Por outro lado, de referir que nenhum dos últimos sete jogos entre estas equipas tiveram 3 ou mais golos.