Valur Reykjavík-Víkingur Reykjavík: duelo de topo na Islândia

Duelo de topo na principal divisão do futebol islandês, com o Valur Reykjavík a defrontar esta segunda-feira, na sétima jornada, o Víkingur Reykjavík, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que até ao momento não perderam e que têm 16 e 14 pontos, respetivamente.



Além de estar destacado na frente, o Valur Reykjavík tem quatro vitórias seguidas e totaliza já um incrível registo de 32 jogos seguidos sem perder. Quanto ao Víkingur Reykjavík, também tem uma série de jogos sem perder, mas no caso de 'apenas' 14. Na prática, o Víkingur ainda não perdeu este ano, ainda que já tenha sido afastado da Taça da Liga - mas apenas nos penáltis.



Quanto ao confronto direto, o Valur leva 13 jogos seguidos sem perder diante do Víkingur, sendo que em quatro dos últimos cinco o marcador teve sempre pelo menos 3 golos. Na época passada, curiosamente, o jogo mais recente acabou em 2-0 e foi mesmo a exceção a essa regra.

CÓD 204 Valur Reykjavik 1.72 Empate 3.18 Vikingur Reykj. 3.3