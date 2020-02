Vancouver Canucks-Boston Bruins: líderes do Este com visita complicada

Líder na Conferência Este, com 88 pontos em 61 jogos disputados, os Boston Bruins visitam na madrugada de domingo o reduto dos Vancouver Canucks, num duelo no qual terão pela frente os sextos do Oeste, que contam com 69 pontos em 59 partidas.



Em melhor posição e com o playoff bem encaminhado, os de Boston entram neste encontro apenas um depois de jogar diante dos Calgary Flames, pelo que o cansaço acumulado poderá acabar por ter um peso extra no desfecho, até porque do lado oposto estarão uns Canucks sem jogar desde quarta-feira.



De notar que este será o segundo encontro da época entre estes dois conjuntos, tendo os Bruins a vantagem de terem ganho por 4-0 no primeiro e único. Como será desta?

CÓD 629 Vanc. Canucks 2.84 Empate 4.04 Boston Bruins 2.05