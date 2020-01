Vancouver Canucks-St. Louis Blues: promessa de emoções fortes

Num duelo que colocará frente a frente duas formações colocadas nas posições superiores da Conferência Oeste da NHL, Vancouver Canucks e St. Louis Blues encontram-se na madrugada de terça-feira na Rogers Arena, numa partida na qual se encontrarão duas formações em momentos bem distintos, totalmente inversos às suas posições na tabela.



Primeiros no Oeste, com 68 pontos, os Blues entram em campo vindos de duas derrotas consecutivas, ao passo que os Cannucks, quartos com menos 10 pontos, nesses mesmos últimos dois duelos conseguiram vencer.



No que à estatística diz respeito, de referir que quatro dos últimos cinco jogos dos Blues tiveram cinco ou mais golos, sendo que se registaram pelos menos dois golos também em quatro dos últimos cinco duelos.



No que ao confronto direto diz respeito, em dois duelos esta temporada, houve um triunfo para cada lado, pelo que esta partida será essencialmente um tira-teimas neste confronto direto de topo no Oeste.

CÓD 497 Vanc. Canucks 2.43 Empate 3.89 St. Louis Blues 2.4