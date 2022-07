Vancouver Whitecaps-Minnesota United: empatados na tabela da MLS

CÓD 157 Vanc. Whitecaps 2.15 Empate 3.3 Minnesota Utd. 2.85

Duelo de equipas da Conferência Oeste da Major League Soccer, com um embate entre duas formações colocadas imediatamente após a zona de apuramento para o playoff e que entram nesta partida com os mesmos 24 pontos.Na frente está o conjunto de Minnesota, mercê de ter uma melhor diferença de golos, no caso de 0 (23 golos marcados e 23 sofridos). A equipa visitante vem de dois jogos seguidos a ganhar, mas leva já 13 encontross consecutivos a sofrer pelo menos um golo. Nos últimos cinco houve pelo menos 3 no total, ambas as equipas marcaram e foi o United a primeira equipa a faturar.Quanto ao Vancouver Whitecaps, vem numa sequência de quatro encontros seguidos sem perder, com três vitórias e um empate. Em cinco dos últimos sete jogos marcou em primeiro lugar a equipa canadiana.Quanto ao confronto direto, cinco dos últimos sete duelos entre estas equipas tiveram 3 ou mais golos e ambas as equipas marcaram. No mais recente, jogado em outubro, Vancouver venceu por 2-1.