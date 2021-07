Vancouver Whitecaps-Real Salt Lake: vencer para afastar a crise

Encontro entre equipas da Conferência Oeste da MLS, com o último colocado Vancouver Whitecaps a receber na madrugada de quinta-feira a visita do Real Salt Lake, num duelo no qual terá pela frente um nono colocado, que entra em campo com 13 pontos, mais 4 do que os canadianos.



Vindo de sete jogos seguidos sem ganhar e sempre a sofrer, com cinco derrotas e dois empates, os Whitecaps tentam dar um pontapé na crise, defrontando nesta ronda uma equipa que nos últimos sete duelos venceu um, empatou quatro e perdeu dois. Em seis deles, refira-se, Salt Lake sofreu golos, tendo marcado em cinco deles.



Voltando a Vancouver, nota para o facto de nos últimos sete jogos ter sido sempre a primeira a sofrer, de ter havido pelo menos 3 golos nos últimos seis jogos e de ambas as equipas terem marcado nos últimos cinco. Relativamente o confronto direto, os Whitecaps levam cinco jogos a sofrer diante de Salt Lake, tendo sido a primeira equipa a encaixar em quatro deles. No mais recente, jogado há duas semanas, houve vitória em Salt Lake por 3-1. Como será desta?

CÓD 152 Vanc. Whitecaps 2.88 Empate 3.21 Real Salt Lake 2.1