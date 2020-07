Varbergs FC-Kalmar: um jogo para a história

Encontro da sexta jornada da Liga sueca, com o quinto colocado Varbergs a receber a vivista do Kalmar, o atual 12.º colocado. Apesar da diferença de onze posições, a verdade é que Varbergs e Kalmar estão somente separados por 1 ponto. Curiosamente, ambas as equipas até chegam a este jogo vindos de derrotas, ainda que no caso do Kalmar a sequência seja de dois desaires, contra apenas um somado pela formação da casa.



Olhando aos registos recentes, o Varbergs sofreu golos nos últimos quatro encontros, sendo que em quatro dos últimos cinco se registaram sempre pelo menos três golos. Um registo de golos que também se verifica nos jogos do Kalmar, mas neste caso alargado a nove dos últimos dez duelos.



Quanto ao confronto direto, não há nada a reportar, já que este será o primeiro duelo da história entre estes dois conjuntos.

CÓD 355 Varbergs FC 2.51 Empate 2.96 Kalmar 2.28