Vardar 1961-Vive Kielce: duelo que mexe nas contas do grupo do FC Porto

Vardar 1961 e Vive Kielce defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para o grupo A da Liga dos Campeões de andebol, num encontro que colocará frente a frente duas formações a atravessar diferentes momentos na competição.

À entrada para esta partida, o Vardar 1961 posiciona-se no 5.º lugar do grupo, com 3 pontos, fruto de uma vitória, um empate e uma derrota nos três encontros até ao momento disputados na prova, enquanto que o Vive Kielce é líder isolado, com 9 pontos somados em seis jogos (quatro vitórias, um empate e uma derrota).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que o Vardar 1961 registou três vitórias (Butel Skopje, Met. Skopje e Flensburg-H), um empate (FC Porto) e uma derrota (Meshkov Brest), ao passo que o Vive Kielce somou quatro triunfos (Zaglebie, Kalisz, Tarnow e Piotrkowianin Piotrkow).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Vive Kielce, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, enquanto que o Vardar 1961 somou apenas um triunfo. De ressalvar ainda um empate obtido entre os dois conjuntos.