Vardar-Skopje-Flensburg-Hand: visitados em melhor momento

Vardar-Skopje e Flensburg-Hand defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para o grupo A da Liga dos Campeões de andebol.

À entrada para esta ronda, o Vardar posiciona-se no 7. e penúltimo lugar do grupo A, sem qualquer ponto, fruto de uma derrota por 22-24 no único jogo disputado até ao momento na prova, enquanto que o Flensburg-Hand é líder isolado, com 6 pontos, após somar três triunfos consecutivos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Vardar-Skopje registou três vitórias (PPD Zagreb, Butel Skopje e Met. Skopje) e duas derrotas (Telekom Veszprem e Meshkov Brest), ao passo que o Flensburg-Hand somou quatro triunfos (Porto, HSG Wetzlar, Nordhorn-Lingen e Minden) e uma derrota (Kiel).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Vardar-Skopje nos últimos (e únicos) quatro duelos disputados entre as duas equipas até ao momento.