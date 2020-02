Vardar-Skopje-Montpellier HB: jogo do grupo do FC Porto

Em duelo do Grupo B da Liga dos Campeões, o mesmo do FC Porto, Vardar-Skopje e Montpellier HB encontram-se este sábado na capital da Macedónia, numa partida que colocará frente a frente o sexto e o quarto colocados, respetivamente.



Em melhor posição, a formação francesa chega a este encontro na sequência de apenas duas vitórias na última mão cheia de jogos na prova, ao passo que os macedónios estão bem pior, já que apenas venceram um deles, tendo curiosamente perdido no mais recente, por 30-22, diante do FC Porto.



Na primeira volta, em França, os macedónios venceram por 33-31. Irá haver vingança?

CÓD 525 Vardar-Skopje 2.66 Empate 7.5 Montpellier HB 1.59