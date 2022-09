Varvara Gracheva-Anna Blinkova: duelo de abertura em Seul

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Encontro da 1.ª ronda do torneio de Seul, com um duelo russo entre Varvara Gracheva e Anna Blinkova, a disputar esta terça-feira (madrugada de Lisboa).



85.ª da hierarquia feminina, Varvara Gracheva chega a este jogo vinda de um torneio de Chennai no qual se ficou pelos quartos-de-final, ao passo que a oponente, na mesma competição, caiu logo na primeira ronda.



146.ª do ranking, Anna Blinkova tem, curiosamente, um melhor registo de época do que a sua opositora, já que conta com 32 vitória e 24 derrotas, contra as 22/24 de Gracheva.



A fechar, nota para o confronto direto, que nos mostra vantagem de Gracheva, com duas vitórias, a última das quais em 2021, na 1.ª ronda do Australian Open. Esse encontro, tal como o primeiro, foi resolvido qo terceiro set.

Por Record