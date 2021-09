Varzim-E. Amadora: a precisar de pontos

Duelo de equipas históricas na 6.ª jornada da Liga SABSEG, com o Estrela da Amadora, 13.º com 5 pontos, a visitar o reduto de um Varzim que é 15.º, com 3. É, por isso, um embate entre duas formações que precisam de pontos como pão para a boca, o que pode traduzir-se num jogo bastante dividido e nem sempre bem jogado.



Com uma vitória, dois empates e duas derrotas, o Estrela tem até ao momento 7 golos marcados e 10 sofridos, ao passo que o Varzim totaliza até agora 5 golos marcados e 9 sofridos, numa época na qual empatou três duelos e perdeu outros dois.



Contando outras provas, o Varzim leva oito jogos seguidos sem vencer e sete a sofrer golos. Em cinco dos últimos seis duelos dos poveiros ambas as equipas marcaram. Quanto ao Estrela, sofreu golos nos últimos três jogos, sendo que em cinco dos últimos seis chegou ao descanso a perder.



Nota final para o confronto direto, que apresenta somente quatro jogos, o último dos quais em 2004/05, com empate na Póvoa a um golo. No total, o Estrela tem um triunfo, ao passo que os outros três duelos acabaram todos em igualdade.