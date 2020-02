Varzim-Estoril: poveiros somam três derrotas consecutivas

Varzim e Estoril defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga Pro, num encontro que coloca frente a frente duas equipas com resultados bem distintos na prova.



À entrada para esta jornada, os poveiros posicionam-se na 11.ª posição da tabela classificativa, com 27 pontos, fruto de sete triunfos, seis empates e sete derrotas, enquanto que o Estoril encontra-se no 4.º lugar, com 34 pontos, após onze vitórias, um empate e oito derrotas.



Nos últimos cinco encontros realizados, o Varzim registou quatro derrotas (FC Porto, Oliveirense, FC Porto B e Leixões) e um empate (Casa Pia), ao passo que o Estoril somou quatro triunfos (Académica, Benfica B, SC Farense e Casa Pia) e uma derrota (Sp. Covilhã).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Varzim contra um do Estoril, sendo que as duas equipas empataram ainda em duas ocasiões.