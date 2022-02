Varzim SC-Leixões SC: encontro com rivalidade à mistura

Encontro de vizinhos históricos na 22.ª jornada da Liga SABSEG, com o último colocado Varzim a receber a visita do décimo Leixões, numa partida entre duas formações separadas por 13 pontos na tabela.



Com 26, o Leixões entra em campo vindo de uma vitória e um empate, sendo que em 2022 alcançou dois triunfos, dois empates e dois desaires. Em termos de golos, apenas um dos últimos sete jogos dos de Matosinhos teve mais do que 3 golos.



Quanto ao Varzim, tem metade dos pontos dos leixonenses, sendo que no presente ano civil, em cinco jogos disputados, venceu um, empatou três e perdeu outro. Em termos de golos, nenhum dos últimos seis jogos da formação da Póvoa teve um total superior a 2.



Quanto ao confronto direto, o Leixões leva seis jogos a marcar ao Varzim e cinco consecutivos sem perder. Na primeira volta, no Estádio do Mar, verificou-se um empate a um golo.

Por Record