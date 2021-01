Vasco da Gama-Botafogo: dérbi carioca entre aflitos

Com o Brasileirão a aproximar-se do final, esta a chegar a hora das equipas jogarem todas as suas fichas e é nesse contexto que chega um dérbi carioca com contornos decisivos tanto para Vasco da Gama como para Botafogo. Em posição delicada na tabela, as duas equipas do Rio de Janeiro sabem que vencer é praticamente obrigatório, sob pena de ficarem (ainda mais) condenados a descer.



Nesse contexto, o Vasco é a equipa que estará menos pressionada, já que está fora da zona de despromoção, com 1 ponto de avanço para o Bahia e com uma fase recente relativamente animadora, com apenas uma derrota nos últimso quatro encontros.



Quanto ao Botafogo, é penúltimo, com 23 pontos e nos últimos dez jogos apenas venceu um jogo, tendo perdido os restantes nove. Ainda no ponto de vista negativo, o Fogão sofreu golos nos úlimos dez jogos, sendo que em sete dos últimos foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao confronto direto, com a tendência para haver poucos golos - apenas dois dos últimos oito tiveram pelo menos 3 golos - note-se que este será o quinto jogo entre estas formações esta época, havendo por agora duas vitórias do Botafogo - no Carioca e Copa do Brasil -, uma do Vasco - no Brasileirão - e um empate - na Copa do Brasil. Como será desta vez?

