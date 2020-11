Vasco da Gama-Ceará: Sá Pinto procura continuar recuperação

Vindo de um empate positivo a meio da semana na visita à Argentina, para defrontar o Defensa y Justicia, o Vasco da Gama de Ricardo Sá Pinto recebe esta segunda-feira a visita do Ceará num embate da jornada 23 do Brasileirão no qual tentará alcançar a sua quinta partida seguida sem perder.



Com 24 pontos, no 17.º posto, os vascaínos entram em campo com menos 2 pontos do que o adversário desta partida e duas posições abaixo, mas a verdade é que têm uma partida em atrasao, algo que poderá servir para anular essa diferença e também escapar da zona aflitiva da tabela.



Olhando a estatísticas, note-se que os jogos do Vasco não prometem golos - os últimos oito tiveram sempre menos do que 3 -, ao contrário dos do Ceará, uma equipa que sofreu golos nas últimas cinco partidas, sendo que nessas mesmas cinco partidas foi a primeira a sofrer e aquela que chegou ao descanso na frente. Por outro lado, em quatro delas o Ceará também marcou e o total de golos chegou pelo menos aos 3 por partida.



A finalizar, um olhar ao confronto direto, que nesse caso dá esperança aos cariocas, que não perderam nenhum dos últimos sete encontros com o Ceará. Em quatro dos mais recentes foram mesmo a primeira equipa a marcar, sendo que já este ano, em agosto, venceram por claros 3-0. Irá a história repetir-se agora no Rio de Janeiro?

CÓD 353 Vasco da Gama 2.45 Empate 2.89 Ceará 2.81