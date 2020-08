Vasco da Gama-Grêmio: série ganhadora dos cariocas em jogo

A viver um início de temporada bastante positivo, com três vitórias consecutivas, o Vasco da Gama procura este domingo ampliar o seu estado de graça, numa partida da 5.ª jornada do Brasileirão na qual terá pela frente um Grémio que, em sentido inverso, tem apenas um triunfo em quatro duelos (a verdade é que, apesar disso, ainda não perdeu).



Vindo dos tais três triunfos seguidos, os cariocas recebem os gaúchos com o moral em alta, até porque nesta caminhada conseguiram marcar sete golos e sofrer apenas um. Quanto ao Grémio, marcou até ao momento apenas três golos e sofreu dois. Dados interessantes que levam a crer que o número de golos poderá não ser muito alto.



Por outro lado, falando em golos, de notar que o Vasco marcou o primeiro golo das suas últimas seis partidas (contando duelos do Carioca), encontros nos quais venceu sempre. Quanto ao Grémio, apesar de ter o tal registo, vai em 14 duelos seguidos sem perder.



No que ao confronto direto diz respeito, aí a história faz os de Porto Alegre sorrir: são três jogos seguidos a ganhar, ainda que curiosamente o Vasco tenha também sido a primeira formação a marcar nos últimos cinco duelos. O problema foi segurar essa vantagem, já que o Grémio deu sempre a volta, vencendo duas vezes por 2-1 e, na mais recente em São Januário, por 3-1. Irá haver vingança ou a tendência irá manter-se?

CÓD 225 Vasco da Gama 2.46 Empate 2.96 Grêmio 2.72