Vasco da Gama-Londrina-PR: duelo importante na corrida pela promoção

CÓD 247 Vasco da Gama 1,76 Empate 3,1 Londrina-PR 4,6

Duelo de duas equipas que estão separadas por apenas uma posição e 3 pontos na tabela da Série B do Brasileirão, com Vasco da Gama e Londrina a defrontarem-se num jogo que pode ser decisivo na luta pelo derradeiro lugar de subida à Série A.Com 48 pontos, o Vasco tem vivido uma fase de altos e baixos, com apenas três vitórias nos últimos dez jogos. Nos últimos nove sofreu sempre pelo menos um golo e em cinco dos mais recentes sete ao intervalo estava em desvantagem.Quanto ao Londrina, nos últimos dez encontros venceu quatro, tendo empatado três e perdido outros três. Nos últimos quatro sofreu sempre um golo. Por outro lado, o registo de golos global foi inferior a 3 em sete dos mais recentes 8.Quanto ao confronto direto, o Londrina tem vantagem, já que venceu dois dos últimos três jogos. Ainda assim, no mais recente o triunfo foi o Vasco: 1-0 em junho.