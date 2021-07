Vasco da Gama-Sampaio Corrêa: cariocas procuram continuar a recuperar

Duelo da 10.ª jornada da Série B do Brasileirão, com o Vasco da Gama a receber a visita do Sampaio Corrêa, num partida que colocará no caminho dos cariocas, os sextos com 13 pontos, os terceiros colocados, com mais 18 pontos na tabela.



Com apenas uma derrota na atual temporada, o conjunto visitante leva três vitórias consecutivas, quatro jogos sem sofrer e cinco sem perder, ao passo que os cariocas vão numa sequência de altos e baixos, com vitórias alternadas com derrotas nos últimos sete encontros.



Relativamente a golos, note-se que apenas um dos últimos cinco jogos do Vasco não teve um golo inaugural marcado pelos cariocas, ao passo que do lado oposto a estatística a destacar é o facto de apenas um dos últimos nove duelos do Sampaio Corrêa ter tido mais do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, o Vasco da Gama não perdeu nenhum dos últimos quatro encontros com o Sampaio Corrêa, tendo sempre pelo menos marcado um golo. No duelo mais recente, em 2016, o marcador ficou em 1-1 em São Januário, depois do 4-0 fora de portas.