Vegas Golden Knights-Dallas Stars: disputa na conferência oeste segue

Vegas Golden Knights e Dallas Stars defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo de abertura do Placement Group da conferência oeste, num encontro em que as duas formações tentarão dar mais um passo rumo aos play-offs da NHL (campeonato norte-americano de hóquei no gelo).

Nos últimos cinco jogos disputados, os Vegas Golden Knights registaram quatro vitórias (New Jersey Devils, Calgary Flames, Edmonton Oilers e Arizona Coyotes) e uma derrota (Winnipeg Jets), enquanto que os Dallas Stars somaram cinco derrotas consecutivas (Edmonton Oilers, Nashville Predators - em três ocasiões - e New York Rangers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos dos Vegas Golden Knights nos últimos cinco duelos entre as duas formações.