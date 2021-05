Vegas Golden Knights-Minnesota Wild: hora da 'negra' no playoff da NHL

Hora de decisões na série dos oitavos-de-final do playoff da NHL entre Vegas Golden Knights e Minnesota Wild, com a disputa de um sétimo encontro do qual sairá a equipa que na próxima ronda defrontará os Colorado Rapids, que há praticamente uma semana esperam a definição do adversário.



Com três vitórias para cada lado, em teoria a vantagem mental está do lado dos de Minnesota, que venceram os dois últimos jogos e conseguiram anularam uma perigosa desvantagem de 3-1 que os colocava à beira do adeus. Note-se que nesta série o registo de golos foi de apenas 25 no total dos seis encontros, para uma média ligeiramente superior a 4 por partida.