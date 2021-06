Vegas Golden Knights-Montreal Canadiens: jogo 5 da meia-final do playoff da NHL

Vegas Golden Knights e Montreal Canadiens defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (02h00, horário de Portugal Continental), em jogo 5 da meia-final do playoff do campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), uma eliminatória que se encontra empatada (2-2).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas formações estiveram recentemente inseridas, de notar que os Vegas Golden Knights registaram três triunfos (Colorado Avalanche e Montreal Canadiens - por duas vezes) e duas derrotas (ambas diante dos Montreal Canadiens), ao passo que os Montreal Canadiens somaram três triunfos (Winnipeg Jets e Vegas Golden Knights - em duas ocasiões) e dois desaires (frente aos Vegas Golden Knights).

No que diz respeito ao confronto direto recente, de notar que os Montreal Canadiens saem em vantagem, com três triunfos nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas equipas, com os Vegas Golden Knights a levarem a melhor nos outros dois embates.