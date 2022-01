Vegas Golden Knights-Nashville Predators: duelo de topo na Conferência Oeste da NHL

CÓD 265 Vegas G Knights 2 Empate 4.05 Nash. Predators 2.85

Sempre em alta rotação, a NHL prossegue a sua jornada de jogos na madrugada de quarta-feira, com um duelo de equipas da zona superior da Conferência Oeste entre Vegas Golden Knights e Nashville Predators. Frente a frente estarão o primeiro e o terceiro colocados, pelo que a emoção e qualidade da partida estão praticamente garantidos.Com 45 pontos em 35 jogos, os Vegas Golden Knights têm 22 vitórias no seu registo e nos últimos três jogos (após o regresso devido à paragem forçada devido à Covid-19) venceram dois e perderam um. Em termos individuais, Chandler Stephenson é o jogador com mais pontos na equipa, com 34, fruto de 24 assistências e 10 golos, ao passo que Jonathan Marchessault é o melhor marcador, com 16 golos.Do lado oposto, os Predators têm 42 pontos em 33 jogos, sendo que nos últimos três jogos venceram apenas um, curiosamente o mais recente. Em termos individuais, Roman Josi é o jogador com mais pontos (30), Filip Forsberg o melhor marcador (15) e Mikael Granlund o melhor assistente (24).Quanto ao confronto direto, os Vegas Golden Knights levam três vitórias seguidas, sendo que em seis dos últimos sete duelos no final do primeiro período estavam na frente do marcador. Em termos de golos, apenas um dos últimos cinco jogos não teve pelo menos 6. Um deles foi já nesta época, com o triunfo por 5-2 dos de Las Vegas fora de portas. Irá haver vingança?