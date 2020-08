Vegas Golden Knights-Vancouver Canucks: vingança ou repetição da goleada?

Com vantagem de um triunfo, os Vegas Golden Knights voltam na madrugada desta quarta-feira a enfrentar os Vancouver Canucks, numa partida da Conferência Oeste do playoff da NHL na qual procurarão dar seguimento ao grande resultado que averbaram no domingo, quando despacharam os canadianos por claros 5-0.



Um resultado amplo e de certa forma inesperado, até porque os dois jogos prévios esta época entre estas duas equipas tinham sido relativamente equilibrados (6-3 para os Golden Knights e 5-4 para os Cannucks).



Vindos de uma primeira ronda na qual eliminaram os Chicago Blackhawks em cinco partidas, os de Vegas estarão algo mais frescos do que os de Vancouver, que na ronda prévia tiveram de ir ao sexto jogo para eliminarem os St. Louis Blues. E isso, tendo em conta o apertado calendário desta 'post-season', pode mesmo fazer a diferença.



Por fim, apontar apenas um olho à estatística dos golos, com destaque para o facto de ambas as partidas terem exatamente a mesma média de golos (sofridos e marcados) nos jogos disputados na 'bolha': 6,2 por partida.