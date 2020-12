Vegas Raiders-LA Chargers: arranca mais uma jornada na NFL

Arranca mais uma jornada de jogos na NFL, com um embate da metade inferior da tabela da AFC entre Vegas Raiders e LA Chargers, numa partida da 14.ª ronda a disputar pela madrugada de sexta-feira.



Com sete vitórias e seis derrotas até ao momento, os Raiders entram em campo vindos de um desaire na semana passada e com apenas um triunfo nos últimos cinco duelos caseiros, ao passo que os Chargers, com quatro derrotas e nove desaires, chegam a este jogo vindos de um triunfo, o segundo nos últimos quatro duelos.



Em relação ao confronto direto, note-se que estas duas equipas já se enfrentaram há mês e meio, com os Vegas Raiders a vencerem em LA por 31-26. Como será desta feita?

CÓD 424 Vegas Raiders 1.48 Empate 13.44 LA Chargers 2.38