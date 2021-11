Vélez Sarsfield-Argentinos Juniors: separados por 9 pontos na tabela argentina

CÓD 262 Vélez Sarsfield 1.82 Empate 3.05 Argentinos Jrs. 3.8

Encontro da 22.ª jornada do campeonato argentino, com o quinto colocado Vélez Sarsfield a receber na madrugada de quarta-feira a visita do Argentinos Juniors, uma formação que entra em campo no 15.º posto, com 26 pontos, menos 9 do que o oponente desta ronda.Em melhor posição, mercê das 9 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, com 30 golos marcados e 17 sofridos, o Vélez Sarsfield leva três jogos seguidos a sofrer golos, nos quais venceu, empatou e... perdeu. Em quatro dos últimos cinco jogos do Vélez houve golos de ambas as equipas e o Vélez foi também a primeira equipa a marcar em quatro desses cinco.Quanto ao Argentinos Juniors, tem 6 triunfos, 8 empates e 7 derrotas, marcou 19 e sofreu 20 golos, sendo que nos últimos cinco jogos não conseguiu vencer nenhum. Em apenas um deles o marcador teve mais do que 3 golos, sendo que nesses cinco duelos o Argentinos Juniors apenas marcou 1 golo.Quanto ao confronto direto, o Vélez Sarsfield leva seis jogos seguidos sem perder diante do Argentinos Juniors e três sem sofrer golo. Em cinco dos últimos seis conseguiu ser a primeira equipa a marcar. Este ano, num jogo da Taça da Liga, o Vélez venceu por 2-0.